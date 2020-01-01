Реализация имущества должников

|
|
|
|
|
Место нахождения имущества
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРДОН"
|
010115/4353808/01
Лот 1
|Земельный участок и 14 объектов недвижимости на нем. Точное описание предмета торгов размещено в разделе Документы.
|91 476 798,4 руб.
|Ленинградская обл, Ломоносовский р-н
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 1
|Земельный участок площадью 7994 кв.м, кад № 32:32:0010901:124 (имущество ОАО «БХЗ )
|1 399 780 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 2
|Земельный участок площадью 1928 кв.м, кад № 32:32:0010901:622 (имущество ОАО «БХЗ )
|337 620 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 3
|Земельный участок площадью 168 кв.м, кад № 32:32:0010901:626 (имущество ОАО «БХЗ )
|29 410 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 4
|Земельный участок площадью 36 кв.м, кад № 32:32:010111:11 (имущество ОАО «БХЗ )
|6 290 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 5
|Земельный участок площадью 19664 кв.м, кад № 32:32:0010901:638 (имущество ОАО «БХЗ )
|3 108 875 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 6
|Земельный участок площадью 585 кв.м, кад № 32:32:0010901:91 (имущество ОАО «БХЗ )
|102 425 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 7
|Гараж кирпичный, площадью 20,9 кв.м, (имущество Великанова Д.В.)
|78 795 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 8
|Земельный участок площадью 530248 кв.м, кад № 32:32:0010901:83 (имущество ОАО «БХЗ )
|57 690 945 руб.
|Брянская обл
|Общество с ограниченной ответственностью "Норма"
|
010214/2785391/01
Лот 9
|Земельный участок площадью 246968 кв.м, кад № 32:32:0010901:84 (имущество ОАО «БХЗ )
|26 870 115 руб.
|Брянская обл
Служба поддержки сайта: 8 (800) 100-99-99,
info-torgi@rostelecom.ru
© 2010-2020 Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 66 "О правилах направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1076-р
и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"