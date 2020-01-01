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Виды торгов
Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального имущества Продажа государственного и муниципального имущества Передача прав на единые технологии Аренда и продажа земельных участков Строительство Охотхозяйственные соглашения Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений Пользование участками недр Водопользование Рыболовство и добыча водных биоресурсов ЖКХ Реализация имущества должников Государственно-частное партнерство (соглашения о ГЧП/МЧП, концессионные соглашения) Создание искусственных земельных участков Размещение рекламных конструкций Продажа объектов электроэнергетики Лицензии на оказание услуг связи

Реализация имущества должников

Информация о проведении торгов по реализации имущества должников и продаже заложенного имущества размещается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Поиск лотов, торги по которым не завершены либо завершены менее 6-ти месяцев назад*

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* Лоты, торги по которым завершены более 6-ти месяцев назад, доступны в разделе Архив торгов

Все: найдено лотов 154056

Организатор торгов

Номер извещения
Номер лота

Наименование и характеристика имущества

Начальная цена

Место нахождения имущества
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРДОН" 010115/4353808/01
Лот 1 		Земельный участок и 14 объектов недвижимости на нем. Точное описание предмета торгов размещено в разделе Документы. 91 476 798,4 руб. Ленинградская обл, Ломоносовский р-н

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 1 		Земельный участок площадью 7994 кв.м, кад № 32:32:0010901:124 (имущество ОАО «БХЗ ) 1 399 780 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 2 		Земельный участок площадью 1928 кв.м, кад № 32:32:0010901:622 (имущество ОАО «БХЗ ) 337 620 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 3 		Земельный участок площадью 168 кв.м, кад № 32:32:0010901:626 (имущество ОАО «БХЗ ) 29 410 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 4 		Земельный участок площадью 36 кв.м, кад № 32:32:010111:11 (имущество ОАО «БХЗ ) 6 290 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 5 		Земельный участок площадью 19664 кв.м, кад № 32:32:0010901:638 (имущество ОАО «БХЗ ) 3 108 875 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 6 		Земельный участок площадью 585 кв.м, кад № 32:32:0010901:91 (имущество ОАО «БХЗ ) 102 425 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 7 		Гараж кирпичный, площадью 20,9 кв.м, (имущество Великанова Д.В.) 78 795 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 8 		Земельный участок площадью 530248 кв.м, кад № 32:32:0010901:83 (имущество ОАО «БХЗ ) 57 690 945 руб. Брянская обл

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Общество с ограниченной ответственностью "Норма" 010214/2785391/01
Лот 9 		Земельный участок площадью 246968 кв.м, кад № 32:32:0010901:84 (имущество ОАО «БХЗ ) 26 870 115 руб. Брянская обл

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и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"